Ferrari, niente miracolo: trionfa Norris, alla McLaren il titolo costruttori

Abu Dhabi, la gara

Pronti via ed è un primo giro folle: Verstappen parte aggressivo andando al contatto con Piastri, australiano ultimo, olandese 7° (e penalizzato di 10") e nel mentre Leclerc recupera 11 posizioni chiudendo il primo giro all'8° posto, Perez si gira in un contatto con Bottas causando la Virtual Safety Car il tutto con Norris 1° davanti a Sainz. Leclerc prosegue nella sua rimonta salendo al 5° posto dopo 13 giri. Al 21° giro la Ferrari chiama Leclerc (5°) per cercare l'undercut su Russell (4°), il monegasco rientra alla spalle di Gasly e lo supera per prendere la sesta posizione che diventa terza al 35° giro dopo i pit-stop di Hamilton, Verstappen e George!

Al 26° momento chiave: dentro Sainz per provare l'undercut su Norris, il britannico rientra al giro successivo ma grazie ai 4" di gap creati in pista riesce a rientrare davanti allo spagnolo. Norris non si gira più e scava il solco per portare a casa la vittoria davanti alle due Ferrari e alle due Mercedes con Hamilton che sorpassa Russell all'ultimo giro.