“Ferrari vincente con Hamilton. Non è un’operazione di marketing”

La chiave di volta si chiama Hamilton . La Ferrari ha concluso la stagione 2024 in crescendo, lanciando segnali in vista della prossima stagione, dopo aver lottato fi no all’ultimo Gp per il titolo costruttori. Del futuro parla l’ex presidente della Rossa Luca Cordero di Montezemolo : «Quest’anno la Ferrari ha avuto alti e bassi, ma ha reagito bene lottando fino all’ultimo per il Mondiale Costruttori. Ci sono le premesse per un buon campionato l’anno prossimo, speriamo sia quello buono. Quest’anno la macchina migliore è stata la McLaren, spero di poter dire l’anno prossimo che sia la Ferrari a meritare questo titolo». A far coltivare la speranza che, questa volta, sia cambiato davvero qualcosa è anche l’approdo sulla Rossa del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton: «Non è stata un’operazione di marketing il suo arrivo in Ferrari. Lui vuole chiudere la sua carriera vincendo in Rosso. Leclerc è giovane, ma anche lui ha bisogno di vincere. Però ci vuole una macchina ancora più competitiva per tutta la stagione e anche una chiarezza di gestione all’interno del team. In questi anni il problema della Ferrari non è stato relativo ai piloti, Sainz e Leclerc sono forti».

Su Verstappen

Se in casa Ferrari le tessere stanno andando al posto giusto, resta il confronto con gli avversari e con una campione che non concede nulla. Re Max non ha perso la sua fama di cannibale e sarà ancora l’uomo da battere: «Verstappen è un fuoriclasse, è sempre stato fortissimo anche con i go-kart. Quest’anno ha dovuto chiedere il massimo a se stesso, perché aveva una macchina inferiore alla McLaren e, in alcuni casi, anche alla Ferrari». Il cuore di appassionato Formula 1 batte sempre forte, e batte per una certa Formula 1, fatta di scontri epici e duri colpi. Per questo Montezemolo storce un po’ la bocca: «Mi chiedete delle troppe sanzioni che puniscono i piloti alla prima manovra? La Formula 1 è fatta di sani duelli. Cosa avrebbero fatto nel duello tra Villeneuve e Arnoux, li avrebbero messi in galera? Credo si stia esagerando sia nel discorso del contatto fisico che per le uscite dalle linee, sta diventando un orologio di precisione, lasciamo spazio un po’ all’emotività, al coraggio e alla capacità dei piloti che non devono guardare i millimetri. E uno dei punti sui cui riflettere per modifi care un po’ le cose».

Su Briatore ed Elkann

L’ultima considerazione è per Flavio Briatore, tornato in Formula 1 per risollevare le sorti dell’Alpine: «Con la Benetton ha fatto dei miracoli. Luca De Meo ha fatto la scelta giusta a prenderlo, sono contento per Flavio, anche se all’Alpine la strada è lunga». I bilanci stagionali della Ferrari sono affidati al presidente John Elkann: «La stagione è stata positiva, grazie ai nostri team che si sono impegnati al massimo per onorare lo spirito racing di Ferrari. Resteranno memorabili le vittorie di gare iconiche sia nel Mondiale WEC che in Formula 1. Non scorderò mai la domenica del 1° settembre, un giorno speciale in cui abbiamo vinto sia ad Austin che a Monza». I traguardi da ricordare sono tanti: «Ci siamo confermati vincitori alla 24 Ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo. È stato un momento di gioia incredibile. Nell’anno del 95° anniversario dalla fondazione di Scuderia Ferrari, abbiamo conquistato il GP di Monaco, con Charles Leclerc che ci ha poi regalato i successi di Monza, davanti a una folla di tifosi entusiasti, e di Austin. Carlos ha trionfato in Australia e in Messico». Un anno di semina, ora si aspetta il raccolto.