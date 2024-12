Si può fare: Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, l'orgoglio italiano guida il futuro

Accompagnate dalle note del brano “Si può fare” di Angelo Branduardi, le immagini dello spot si susseguono a un ritmo incalzante, mettendo in luce il viaggio che i marchi FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati hanno intrapreso oltre cento anni fa, intrecciando le loro storie industriali con quella del nostro Paese. Un viaggio fatto di salite e discese, come nella vita di ciascuno di noi, eppure destinato a durare ancora molto a lungo. Perché a muoverlo è il motore più potente di tutti: l’amore per l’Italia.

Protagonisti del filmato i modelli più recenti dei marchi italiani di Stellantis, che sfrecciano su strade incastonate tra paesaggi mozzafiato dello Stivale, raccogliendo la gloria dei trionfi sportivi e dei primati tecnologici che impreziosiscono un patrimonio unico al mondo. È questa la magia che nasce negli stabilimenti italiani, dove tradizione e innovazione si incontrano in un equilibrio perfetto, dando vita a vetture capaci di raccontare la storia, interpretare il presente e anticipare il futuro.

Alfa, Fiat, Lancia e Maserati, il futuro è in Italia

Protagoniste del video e del futuro dei rispettivi Brand l’iconica Fiat 500 – che sarà prodotta anche nella versione ibrida nello storico stabilimento torinese di Mirafiori –; la Fiat Pandina che continuerà a essere prodotta nel sito di Pomigliano d’Arco (NA) fino al 2030 per poi lasciare spazio alla Nuova Pandina. Spazio anche al best seller Ducato, la cui produzione continua ad Atessa (CH), ora anche nella versione elettrica. Così come lo stabilimento di Cassino sarà ancora la culla delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia, modelli che incarnano la passione per la guida sportiva e l’esclusività del Made in Italy, protagoniste della più avanzata tecnologia ingegneristica di Stellantis. E ovviamente non potevano certo mancare le linee di produzione di Melfi (PZ), dove dal 2026 uscirà la nuova Lancia Gamma, e quelle dello stabilimento di Modena, che diventerà il polo dell’alta gamma con Maserati, emblema di un Paese che non smette mai di stupire con la sua capacità di sognare, progettare e produrre.

Del resto, guardare con positività al futuro non soltanto è auspicabile ma è anche possibile – “si può fare” soprattutto grazie alle qualità, in cui l’Italia e le nostre persone da sempre eccellono: creatività e stile, ingegno e competenza, il piacere di vivere con gusto e l’eleganza, tutti valori che sono insiti nel DNA dei marchi FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati. Lo spot, quindi, mette in musica e trasforma in immagini l’orgoglio dei brand italiani di Stellantis, rispecchiando la forza di un Paese che non si ferma davanti alle avversità del momento ma che in esse trova nuova energia per evolvere e tracciare, con passione e determinazione, nuove strade verso il futuro.

Da qui si riparte per essere di nuovo, tutti insieme, il Paese ammirato nel mondo per il suo “saper fare” in ambito industriale. Si tratta di un impegno concreto che è alla base del nuovo Piano Italia, presentato pochi giorni fa presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un piano autofinanziato (non prevede infatti alcun sussidio pubblico per la produzione) che pone il nostro territorio al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo. Una sfida che i marchi FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati raccolgono con entusiasmo, sapendo di poter contare su quel rapporto speciale che li lega da sempre all’Italia.

