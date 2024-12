"Senna-Ferrari, tutta la verità. Agnelli mi disse: Lei è l'erede. E Hamilton..."

Prost disse ai quattro venti che il suo contratto era confermato, Agnelli non lo smentì e noi prendemmo atto della situazione, non vedo cosa avremmo potuto fare di diverso, perché Agnelli era il proprietario della Fiat e della Ferrari e poi non è che confermasse un “ciccetti” qualsiasi, Prost era un campione che aveva già vinto tre titoli mondiali e che stava per vincere il quarto proprio con la Ferrari. Senza contare che il famoso contratto che Fiorio ha poi sventolato successivamente, non si può nemmeno dire un pre-contratto o una lettera di intenti, perché mancava di alcuni principi fondamentali».



In che senso?

«Dal lato di Senna era tutto chiaro, si trattava di Ayrton Senna, con indirizzo e tutto ciò che era necessario, dal lato della Ferrari non è mai esistita la GS SA, se Senna avesse firmato quel contratto lo avrebbe firmato con nessuno, perché esisteva la GSA SA (Gestion Sportive Automobile per azioni) e non la GS».



C’è una foto che la ritrae mentre parla alla stampa a Jerez, nel 1990. La settimana prima Mansell aveva vinto all’Estoril, al via aveva spinto Prost contro il muretto e probabilmente fu quella vittoria di Mansell a far perdere il Mondiale a Prost. Pensa che quel titolo avrebbe cambiato la storia?

«Sì, assolutamente, e sono convinto anch’io che perdemmo il mondiale all’Estoril più che per l’incidente con Senna a Suzuka. Sono certo che la vittoria di quel campionato avrebbe cambiato la storia. Vincere un mondiale è qualcosa che cambia la vita di tutti, il titolo mancava dal 1979, sarebbe stato oltretutto un successo nell’onda di Ferrari, in continuità con Ferrari e per me sarebbe stato fondamentale e altrettanto per la Ferrari e per i ferraristi. Quello sarebbe stato l’ultimo campionato vinto dalla Ferrari di Enzo Ferrari».



Qual è il suo ricordo di Senna?

«Ho avuto pochissimi contatti con Senna, soltanto qualche stretta di mano, non posso dire di averlo conosciuto. Ciò che posso dire dall’esterno è che è stato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, ha segnato la storia dell’automobilismo, era un personaggio particolare, univa la sua straordinaria abilità di pilota con un misticismo incredibile, aveva una spiritualità molto accentuata, forse è anche questo il motivo - ora esagero - della sua trascendenza, era un uomo fuori dal normale. Un fantastico pilota ma anche un grande uomo, un uomo di pensiero».



Il divorzio di Fiorio dalla Ferrari nel 1991 lasciò tutti stupiti, per i tempi e modi in cui si verificò.

«In realtà non accadde nulla di particolare, nel 1991 me ne andai io perché non avevo vinto il Mondiale in tre anni e mi sembrava giusto dimettermi dalla Ferrari, anche perché poi c’erano state all’interno dell’azienda alcune divisioni che non mi erano piaciute e si può dire lo stesso pure per Fiorio. In quel momento la Ferrari era gestita di fatto da un comitato esecutivo, io avevo voce in capitolo forte ma ce l’aveva anche Romiti, anche Montezemolo, a quel punto si pensò che forse era bene ricominciare, perché i rapporti con Prost si andavano un po’ sfilacciando (sarebbe stato licenziato dopo il GP del Giappone, penultima gara dell’anno, ndr.), direi che è quasi stata la fine naturale di un rapporto consumato. E per quanto mi riguarda, mentre gli anni passati con Ferrari sono stati bellissimi, gli ultimi tre alla presidenza sono stati duri, evidentemente c’erano altri che non pensavano che dovessi essere io il successore di Ferrari. Se Prost vinceva, non venivano da me a congratularsi per la vittoria, ma mi chiedevano perché Mansell non era arrivato».