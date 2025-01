Hamilton, primo giorno da pilota Ferrari: il post social della Rossa è virale

Hamilton-Ferrari, i dettagli

Ufficializzato l'ingaggio di Hamilton, in realtà annunciato già lo scorso febbraio, in casa Ferrari scatta ora il countdown per vederlo all'opera: il debutto ci sarà nel primo Gran Premio del 2025, in programma a Melbourne, in Australia, il weekend tra il 14 e il 16 marzo, ma il primo assaggio avverrà tra il 26 e il 28 febbraio nei test in Bahrein. L'ex McLaren e Mercedes, in tempi non sospetti, aveva dichiarato che "non è mai stato un segreto, sono sempre stato un grande tifoso della Ferrari. Ho delle Ferrari a casa che adoro, mi piacciono tantissimo. Naturalmente quando sei in Formula 1 e vedi determinate cose, possono farti cambiare alcune idee. Ferrari resta comunque un brand incredibile, quando vieni in Italia e vedi questi tifosi, capisci perché la Ferrari ha tanto fascino. La Rossa ha tifosi in tutto il mondo, per questo motivo è così importate per la F1. Spero, prima che finisca la mia carriera, che possa lottare ancora con la Ferrari". Desta grande curiosità anche la coesistenza con Charles Leclerc: i due, del resto, hanno sempre professato grande stima reciproca e saranno i tempi in pista a stabilire le gerarchie.