Sir Hamilton, primo giorno in Ferrari in grande stile: "Realizzo un sogno"

"Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni" - inizia cosi la lettera da brividi con cui Hamilton ha dato inizio alla sua nuova vita da Ferrarista. Il 7 volte campione del mondo, pilota più vincente della storia della Formula 1, alza il sipario sul nuovo percorso che lo attende con la squadra più vincente di sempre. Hamilton è pronto ad affiancare Charles Leclerc in un mondiale 2025 che si preannuncia scoppiettante.

Hamilton: "Iniziamo una nuova era"

"Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi." - ha proseguito Hamilton che ha poi concluso con un augurio per il futuro -"Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme". Il messaggio di Hamilton ha catalizzato l'attenzione dei fan della Ferrari e non solo: tra i vari commenti al post spunta anche quelo di Claudio Marchisio che ha espresso tutta la sua gioia con due emoticon, il batti cinque e la fiamma.

Per Hamilton la giornata di oggi sarà dedicata alla scoperta di tutta la storia della Ferrari, mentre in pista, al volante della Ferrari F1-75, l'attività dovrebbe iniziare nella giornata di mercoledì 22 gennaio.