F1 2025 e nuove regole, piloti rischiano la squalifica: ecco in quali casi

PARIGI (Francia) - I piloti di Formula 1 potrebbero essere sospesi dalle corse o perdere punti nel campionato per aver imprecato o fatto dichiarazioni politiche in base alle nuove regole dell'organismo di governo della serie, la Fia. Ciò potrebbe aggravare una frattura con i piloti, che hanno criticato la Fia l'anno scorso dopo che Max Verstappen e Charles Leclerc sono stati puniti per aver imprecato nelle conferenze stampa. Queste misure pubblicate dalla Fia mercoledì si applicano alla "cattiva condotta", che è definita dalla Fia come comprendente sia linguaggio offensivo che aggressione fisica, o per atti ritenuti causa di "danno morale" alla Fia e alle corse automobilistiche in generale.

Non solo imprecazioni: le altre sanzioni

Punizioni simili si applicano anche per "dichiarazioni o commenti politici, religiosi e personali in particolare in violazione del principio generale di neutralità promosso dalla Fia" senza previa approvazione scritta. Le nuove regole sono etichettate come una "linea guida per assistere gli steward" su punizioni e multe a partire da 40.000 euro (41.600 $) per la prima infrazione di un pilota di F1.

La multa standard è di 10.000 euro, ma le punizioni per i piloti di F1 sono moltiplicate per quattro. La multa suggerita raddoppia per una seconda infrazione, insieme a un divieto sospeso di un mese. Una terza infrazione entro un periodo di due anni comporta una multa proposta di 120.000 euro per un pilota di F1, un divieto di un mese e la perdita di un numero imprecisato di punti nel campionato. Nei casi che coinvolgono dichiarazioni politiche, religiose o personali, i regolamenti della Fia specificano anche che gli steward dovrebbero richiedere "scuse pubbliche e ripudio dei commenti".