Auto: tira l'usato, la Panda regina davanti a Golf e 500

TORINO - ll 2024 è stato un anno di crescita importante per il mercato delle auto usate: secondo i dati forniti da Unrae, sono state vendute oltre 3 milioni di auto usate, quasi il doppio rispetto a quelle nuove. Che sia per evitare i tempi di attesa o abbattere i costi del nuovo, per poter accedere a brand premium anche con un budget limitato, o ancora perché si è alla ricerca di un’auto storica, l’usato è comunque la prima scelta degli italiani quando si parla di automobili.

Subito Motori, verticale di Subito, prima piattaforma re-commerce con 26 milioni utenti unici mese, conferma questo trend positivo e si posiziona come punto di riferimento per chi cerca un’auto usata o a chilometri zero. La categoria auto non solo si conferma prima per traffico in piattaforma, con oltre 300 milioni di visite e 700 milioni di ricerche, ma continua a crescere anno su anno, registrando un + 5,6%. E aumentano anche gli utenti attivi, che raggiungono quota 530.000 al giorno (+6%).

Si confermano sul podio le city car più popolari e più vendute: Panda al 1° posto, seguita da Golf e 500. Il marchio Fiat, però, si posiziona solo al 6° posto tra i preferiti degli italiani. Guardando alle ricerche per brand, infatti, ai vertici ci sono Bmw, Mercedes e Audi, che indicano un altro aspetto interessante della scelta dell’usato: la second hand è spesso la porta di ingresso per i brand premium, la prima possibilità di possedere l’auto dei propri sogni.

La second hand è anche scelta obbligata quando si parla di auto d’epoca o youngtimer, che sono sempre più interessanti per gli italiani. Guardando infatti alle parole più cercate al netto di marca e modello, Epoca la parola che cresce di più nel 2024, guadagnando ben 4 posizioni. Anche Asi mostra una crescita importante (+ 9%), rafforzando il trend della passione crescente per le auto storiche, da quella dall’affare da sistemare al gioiellino già registrato Asi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA