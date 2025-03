Sabato riparte Drive Up su Italia 1: rombano i motori

TORINO - Sabato 8 marzo, su Italia 1 alle 13.45, parte la nuova edizione di “Drive Up”, il magazine interamente dedicato al mondo dei motori ideato e curato dalla redazione di Sportmediaset. Come da tradizione Drive Up è un programma che tratta il mondo dell’auto a 360 gradi e affida le prove a piloti professionisti e giornalisti esperti; donne e uomini, perché la passione per le quattro ruote accomuna tutti.

In ogni puntata, i volti storici del programma, Alessia Ventura e Dj Ringo, i piloti Alessandra Neri e Luca Filippi insieme ai giornalisti Ilaria Brugnotti, Luca Budel, Lorenzo Candotti, Alfredo Toriello e Simone Redaelli vi porteranno alla scoperta delle ultime novità di mercato, anche quelle più esclusive, vere e proprie supercar da sogno. Il mondo dell’auto sta cambiando e Drive Up vuole accompagnarvi nel racconto delle nuove tecnologie.

Drive Up, non mancheranno le rubriche:

Presente, futuro ma anche passato, quindi storia, la storia dei ‘ Signori dell’Auto ’, la nuova rubrica firmata da Giorgio Terruzzi . Un viaggio alla riscoperta degli uomini che oggi si possono definire visionari.

’, la nuova rubrica firmata da Giorgio . Un viaggio alla riscoperta degli uomini che oggi si possono definire visionari. E poi ‘ Moto da film’ , il giornalista di Sportmediaset Ronny Mengo, racconta le moto attrici protagoniste sul grande schermo.

, il giornalista di Sportmediaset Ronny Mengo, racconta le moto attrici protagoniste sul grande schermo. Infine, il ‘Ringo’s Garage’, con Dj Ringo a caccia di eccessi e stravaganze, auto che non passano certo inosservate.

Oltre al classico appuntamento del sabato, anche quest’anno Drive Up si arricchisce di ulteriori finestre di approfondimento: Studio Aperto Mag Drive Up in onda su Italia 1, tutti i giovedì alle 18:55 dopo l’edizione di Studio Aperto, Drive Up Pills, sempre su Italia 1 tutti i mercoledì, giovedì e venerdì all’interno del tg sportivo ‘Sportmediaset’ delle ore 13:00. Inoltre, da gennaio Drive Up è sbarcato anche su Retequattro il giovedì in seconda serata.