Disastro Ferrari, Hamilton 10° e Leclerc 8°: trionfo Norris e super Antonelli

Vince Norris davanti a Verstappen

Norris è partito in pole position nella gara sul bagnato, la prima a Melbourne dal 2010. Ma, mentre inizialmente è stato messo sotto pressione da Piastri, che ha fatto una serie di giri veloci fino a quando il suo team non gli ha detto di mantenere la posizione, l'australiano è andato in testacoda alla penultima curva al 44° giro con la pioggia che si intensificava ed è sceso in classifica, con una rimonta a fine gara fino al nono posto, conquistando due punti. Max Verstappen della Red Bull è arrivato secondo, a 0,895 secondi da Norris, dopo essere partito terzo in griglia, e ha approfittato della sfortuna di Piastri, della safety car finale e dei pit stop. George Russell della Mercedes ha chiuso la top-3. Quarta posizione per Alexander Albon, quinto un super Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes, sesto il canadese Lance Stroll, settimo Hulkenberg. La gara di Melbourne è iniziata in modo emozionante con Isack Hadjar della Racing Bull fuori durante il giro di formazione, e Jack Doohan dell'Alpine e Carlos Sainz della Williams - che ha vinto qui l'anno scorso guidando per la Ferrari - che sono andati a sbattere nel primo giro. Solo 14 piloti sono arrivati al traguardo, dopo che Fernando Alonso dell'Aston Martin ha colpito le barriere della curva otto al 34° giro, mentre Liam Lawson della Red Bull e Gabriel Bortoleto della Sauber sono finiti contro le barriere e sono usciti dalla gara a 10 giri dalla fine, in condizioni di bagnato insidiose sul circuito di Albert Park.

La classifica piloti