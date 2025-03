Red Bull, umiliato Lawson in diretta: “Sono Liam”, “Vabbeh è uguale”

Un episodio particolarmente curioso è andato in scena durante le qualifiche del Gran Premio di Cina. Il secondo pilota della Red Bull, Liam Lawson, è stato contattato dal team radio durante un giro lanciato. Fin qui nulla di strano, se non fosse che dal paddock si riferiscono al giovane neozelandese con l'appellativo "Checo", proprio di Sergio Perez , fino allo scorso anno compagno di Max Verstappen nella scuderia austriaca.

Lawson umiliato dal team radio

"Checo, va tutto bene?", domanda il meccanico. "Sono Liam, ragazzi...", la timida risposta di Lawson, uscito di scena al 46° giro nella gara inaugurale della stagione 2025, il Gran Premio d'Australia. Dal team radio, però, nessuna scusa per il lapsus, anzi: l'uomo nel paddock, infatti, taglia corto con un "Vabbeh, è uguale". Per il 23enne di Hastings, che ha ammesso di sentirsi sotto osservazione ("Alla Red Bull, se non sei performante, ti mandano via"), l'avventura in Formula Uno non sembra iniziata nel migliore dei modi...