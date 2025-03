GP Cina, delusione Ferrari: pasticcio Leclerc-Hamilton. Trionfo Piastri

SHANGHAI (Cina) - Ancora dominio McLaren anche nel Gran Premio di Cina , seconda prova stagionale del Mondiale di Formula 1. La vittoria è andata all'australiano Oscar Piastri , che partito dalla pole position ha fatto sempre gara di testa precedendo sul traguardo il compagno di squadra Lando Norris, bravo in partenza a scavalcare la Mercedes di George Russell giunto poi terzo. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen , mai in corsa per la vittoria, ma capace di risalire dopo una partenza complicata.

Difficoltà Ferrari, niente podio

In difficoltà le Ferrari, Charles Leclerc solo quinto avendo passato Lewis Hamilton al 21° giro dopo che i due erano stati protagonisti anche di un pericolosissimo contatto in partenza. Il pilota inglese, in difficoltà con le gomme, si è dovuto accontentare del sesto posto. Ottavo posto per il 18enne pilota italiano Kimi Antonelli sull'altra Mercedes. Ritirato in avvio Fernando Alonso su Aston Martin. Prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 il 6 aprile con il Gran Premio del Giappone a Suzuka.

La top 10

1. Piastri (McLaren)

2. Norris (McLaren)

3. Russell (Mercedes)

4. Verstappen (RedBull)

5. Leclerc (Ferrari)

6. Hamilton (Ferrari)

7. Ocon (Haas)

8. Antonelli (Mercedes)

9. Albon (Williams)

10. Bearman (Haas)

Formula 1, la classifica piloti