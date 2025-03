Hamilton e Leclerc squalificati, clamoroso in Cina: cosa è successo alla Ferrari

SHANGHAI (Cina) - Ancora dominio McLaren anche nel Gran Premio di Cina , seconda prova stagionale del Mondiale di Formula 1. La vittoria è andata all'australiano Oscar Piastri , che partito dalla pole position ha fatto sempre gara di testa precedendo sul traguardo il compagno di squadra Lando Norris, bravo in partenza a scavalcare la Mercedes di George Russell giunto poi terzo. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen , mai in corsa per la vittoria, ma capace di risalire dopo una partenza complicata.

Leclerc e Hamilton, i motivi della squalifica

Disastro totale per la Ferrari con Charles Leclerc solo quinto davanti a Lewis Hamilton che in gara era stato sorpassato dal monegasco al 21° giro. I due piloti della Rossa protagonisti anche di un pericolosissimo contatto in partenza che ha danneggiato l'ala anteriore di Leclerc e clamorosamente squalificati al termine della gara. Al termine del GP di Shanghai è cambiato infatti l'ordine di arrivo con l'investigazione e la squalifica per Leclerc, Hamilton e Gasly. La monoposto del monegasco, insieme all'Alpine, è stata trovata sottopeso di un chilogrammo dopo i controlli tecnici. Per entrambi i piloti 799 kg contro gli 800 minimi richiesti, una volta prelevato il campione di benzina di 2 litri. Ad una prima pesa, la Ferrari di Leclerc è risultata 800.5 kg, prelevati due litri di benzina con montata l’ala anteriore di scorta, la successiva pesa ha segnalato 799 kg. Sulla SF-25 del britannico è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito. Come previsto dal regolamento tecnico, il pattino avrebbe dovuto misurare almeno 9 millimetri di spessore ma, mentre nelle tre misurazioni effettuate è risultato tra gli 8.6 e gli 8.5 mm.