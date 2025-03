Nero Ferrari: dai limiti della macchina a una squadra in confusione

Torino - La cinquantesima doppietta della McLaren, la prima doppia squalifica della Ferrari. A chi, dopo la magia di Lewis Hamilton nella Sprint di sabato, pensava che il debutto choc in Australia (Charles Leclerc 8° e l’inglese 10°) fosse stato solo un brutto incubo, ecco che la domenica cinese fa piombare la Ferrari in una situazione finanche peggiore, in un baratro dal quale forse sarà difficile rialzarsi. Quanto meno in fretta. Anche perché, oltre a mostrare una squadra in confusione e ancora frenata da scelte tattiche sbagliate (brutto colpo dopo il nervosismo dei piloti nei team radio a Melbourne), sono stati messi definitivamente a nudo i limiti della SF-25. Che non stanno come si pensava nella nuova sospensione anteriore, ma nel retrotreno che non genera carico e non si amalgama con il nuovo sistema pull rod scelto davanti per liberare e ottimizzare i flussi. Missione finora tutt’altro che compiuta.