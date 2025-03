PARIGI (FRANCIA) - Fred Vasseur in difesa di Lewis Hamilton . Il sette volte campione del mondo ha vinto la sprint in Cina ma i primi due weekend in Ferrari non sono stati nel complesso all'altezza delle attese . "Ma bisogna riconoscere che alcune critiche nei suoi confronti sono state molto dure", commenta a L'Equipe il team principal della Rossa.

Vasseur sul weekend in Cina

Vasseur aggiunge: "Sento dire che Hamilton è logoro, superato ma non è vero. Guardate la sua ultima gara lo scorso anno, parte 16esimo e chiude quarto, superando il suo compagno di squadra. Ci sono state anche persone che mi hanno detto 'avete fatto un sacco di rumore in inverno per l'arrivo di Hamilton' ma non è così, è stata la stampa a farlo, noi non abbiamo chiesto nulla". Poi torna sulla doppia squalifica nella domenica di Shanghai: "Siamo stati troppo aggressivi. È così che è. Questa battuta d'arresto dimostra che siamo alla ricerca della perfezione e che, a volte, guardiamo troppo lontano. Bisogna distinguere la squalifica perché si corrono dei rischi e la squalifica perché qualcuno sta barando. In Formula Uno si va al limite in tutti i parametri: maggiore è la pressione, maggiore è la lotta, più ci si avvicina a questi limiti e più si corre un rischio".