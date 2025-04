Verstappen, che pole in Giappone! Ferrari, Leclerc e Hamilton: così in griglia

SUZUKA (Giappone) - Max Verstappen si prende al fotofinish la pole position del gran premio di Suzuka in Giappone, segnando il miglior tempo del gp per la quarta volta consecutiva. Il pilota della RedBull ha tagliato il traguardo in 1.26.983 anticipando Lando Norris e Oscar Piastri. La prima delle Ferrari sarà quella di Charles Leclerc a 1.27.299, soltanto ottavo Lewis Hamilton.