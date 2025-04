Hamilton sbotta: "Non vengo controllato" e Leclerc spegne le polemiche

Su il sipario sul Gp del Bahrain , quarta prova del Mondiale di Formula 1 , una gara in cui dovranno alzare l'asticella le Ferrari di Hamilton e Leclerc che non dovranno perdere troppo terreno in questo non brillante inizio di campionato. Il pilota britannico della Rossa interviene così sull'avvio di stagione complicato: "Credo molto in me stesso e non credo a tutte le cose che circolano sui social media, non leggo tutte le cose positive o negative che vengono dette. Non vengo controllato dalle forze esterne alla società".

Hamilton: "Concentrato su me stesso"

Il sette volte campione del mondo aggiunge: "Sono concentrato su me stesso e faccio il mio lavoro. So come arrivare, come lavorare con la gente e per migliorare ogni giorno. Per cui non mi stresso sulle cose che sono fuori dal mio controllo. Non so da dove venga la mia tranquillità, penso che sia una questione di età. Mi concentro su quello che devo fare, ascolto la mia musica e lavoro sodo. Sto lavorando per migliorare ogni giorno".