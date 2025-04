Dazn accende i motori: ecco il Ferrari Challenge Europe 2025

Dazn, piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo presente in oltre 200 mercati, trasmetterà anche in Italia il Ferrari Challenge Europe per la stagione 2025. L'accordo segna l’ingresso nel palinsesto multisport di un evento di prestigio a livello globale, capace di portare vetture da sogno sulle piste più belle del mondo. Partita a fine marzo dal tracciato dell’Autodromo di Monza, la 33ª edizione del campionato monomarca della Casa di Maranello si conferma un riferimento assoluto nel panorama mondiale, fucina di giovani talenti e terreno di confronto per piloti esperti e gentleman driver. Con oltre 70 iscritti provenienti da 22 Paesi e 30 concessionari, le quattro classi in gara – Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am – daranno vita a una stagione agonistica caratterizzata da un'intensa rivalità e da sfide emozionanti, in cui ogni competizione promette di regalare momenti di grande spettacolo ed elevata tecnica. La stagione europea 2025 si articola in otto appuntamenti, che culmineranno con il gran finale al Mugello, dal 21 al 26 ottobre, teatro delle Finali Mondiali, l’evento più atteso, quello che decreta il campione mondiale della serie. Tutte le tappe saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn con il commento in italiano e una copertura arricchita da una selezione di contenuti originali. E alcune gare della competizione saranno disponibili anche in modalità gratuita in app per permettere a un pubblico ancora più ampio di scoprire l’emozione della serie.