Leclerc di carattere: terzo nel Gp dell'Arabia! Primo podio Ferrari, vince Piastri

JEDDAH (Arabia Saudita) - Primo sorriso stagionale per Charles Leclerc e per la Ferrari nel quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1: il Gp dell'Arabia. Il pilota monegasco chiude al terzo posto al termine di una super gara nella quale è riuscito a sferrare l'attacco decisivo alla Mercedes di Russell nel finale di gara per poi resistere al tentativo di attacco di Lando Norris negli utlimi 4 giri. Primo podio per la Rossa in stagione, dopo la vittoria nella sprint in Cina di Hamilton, a completare i primi tre posti dietro alla RedBull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri che bissa il successo del Barhain balzando in vetta alla classifica piloti.