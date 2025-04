Hamilton: "Ferrari da podio a vedere Leclerc". Ma Vasseur lo bacchetta

Le parole di Vasseur

"È chiaro che in questo weekend se non siamo uno o due passi avanti è per via delle qualifiche, perché il passo gara è stato molto buono. Charles è stato un po’ conservativo all’inizio, essendo in area sporca, perché sapeva che volevamo allungare il primo stint e ha fatto molto bene in termini di gestione. Poi, il passo dal decimo giro alla fine penso che sia stato anche meglio di quello di Verstappen e Piastri, ma è andata così e dovremo cercare di essere più costanti nel corso del weekend e in tutte le sessioni, specie in qualifica, in modo da fare un lavoro migliore e da partire in una posizione migliore. Leclerc tiene a galla il sogno Ferrari? No, non è una questione di salvare il sogno o cose di questo tipo. Dobbiamo lavorare insieme come team per spingere, per continuare a sviluppare, per continuare a migliorare. Chiaramente abbiamo dei punti deboli e penso principalmente alla qualifica perché il passo gara è sempre un po’ meglio, ma è sempre un lavoro di squadra. Non è soltanto una persona che salva le altre né è il team che spinge Charles. Siamo tutti sulla stessa barca. Le difficoltà in curva-1 viste in qualifica e poi sparite in gara? Non abbiamo problemi sulle curve lente, perché il passo è stato costante per tutto il giro e in ogni tipo di curva. Se ieri abbiamo faticato enormemente alla prima chicane, oggi probabilmente eravamo i più veloci in pista alla curva 1-2. Questa è una buona lezione e dovremo discutere con Charles riguardo a quello che abbiamo fatto diversamente rispetto a ieri. In queste situazioni la preparazione delle gomme è cruciale, ma ci manca un po’ di prestazione sul giro secco. Tutto conta alla fine, non è soltanto un particolare. Non c’è una bacchetta magica che ti regala quei 3 decimi", ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport nel dopogara.