Kimi Antonelli da record, a Miami si fa la storia: “Mi è venuto tutto naturale”

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Andrea Kimi Antonelli fa la storia : il 18enne bolognese ferma il cronometro a 1'26"482 e conquista la pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami , sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale, diventando così il poleman più giovane nella storia, breve, delle Qualifiche Sprint . Se dovesse replicare questo risultato anche nelle qualifiche per la gara lunga diventerebbe anche il poleman più giovane nella storia della Formula 1, primato che al momento detiene Sebastian Vettel che, nel 2008, a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni, si prese le qualifiche del Gran Premio di Monza con la Toro Rosso. L'Italia, invece, non metteva un pilota davanti a tutti in qualifica dal 2009, quando vi riuscì Giancarlo Fisichella nel GP del Belgio. Tornando al presente, dietro di lui Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'26"527, Lando Norris (Gbr) McLaren 1'26"582, Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'26"737, George Russell (Gbr) Mercedes 1'26"791, Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'26"808, Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'27"030, Alexander Albon (Tha) Williams 1'27"193, Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1'27"543 e Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'27"790 a completare la top 10.

Le parole di Antonelli

Gioia infinita per Antonelli che ai microfoni di Sky Sport commenta: "È stata una qualifica molto intensa, l' ultimo giro è stato eccezionale, mi è venuto tutto naturalmente. Sono molto felice. Non me l' aspettavo. Mi sono sempre difeso bene in qualifica. Nell'ultimo giro con le soft ho messo tutto insieme, sono molto contento di ciò. Sin dalle prove libere ho cercato di esplorare le temperature della gomma - ha aggiunto - ero incerto sulla soft, ho sentito il grip dalla prima curva e ho cercato di spingere al massimo. La pista? Mi sono trovato bene sin dal primo giorno. Ogni week end prendo sempre più confidenza con la macchina. Sono contento di come sta andando, ora sono concentrato su domani, cerchiamo di ripeterci, di fare un giro anche migliore. Sarà bello partire dalla prima fila, non vedo l'ora di vedere come andrà la sprint e poi anche la qualifica".