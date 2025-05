Tragedia in Superbike Uk, 2 morti e un ferito grave: "Incidente catastrofico"

Little Budworth (Regno Unito) - La polizia ha avviato un'indagine sulla morte di due motociclisti, rimasti uccisi ieri in un incidente che ha coinvolto 11 piloti durante un evento del campionato britannico di Superbike. Lo riportano i media britannici. Owen Jenner, 21 anni, e Shane Richardson, 29 anni, hanno riportato ferite mortali dopo una collisione a catena alla prima curva della gara a Oulton Park, nel Cheshire. Jenner, originario di Crowborough, nell'East Sussex, è stato medicato a bordo pista, ma è morto per un trauma cranico nonostante ulteriori trattamenti di rianimazione presso il centro medico del circuito. Anche Richardson, originario di Wainuiomata, in Nuova Zelanda, è stato medicato sul circuito prima di essere trasferito al Royal Stoke University Hospital con gravi lesioni al torace. È deceduto prima dell'arrivo, si legge sul quotidiano 'The Guardian'. Un terzo pilota, Tom Tunstall, 47 anni, è ancora ricoverato in ospedale con gravi lesioni alla schiena e all'addome, secondo gli organizzatori. Altri cinque piloti sono stati curati in pista per ferite lievi, mentre altri tre sono usciti. illesi.