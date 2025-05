“Ferrari senza capo, avrei preso Newey. Ecco il vero punto debole”

Il vuoto di un direttore tecnico

Ingegner Stirano, in sede di presentazione della nuova Ferrari il team principal Frederic Vasseur aveva dichiarato che il 90% delle componenti della SF-25 erano state modificate rispetto alla vettura del 2024, per puntare con decisione ai due titoli mondiali. Invece dopo sei weeekend di gara e gli ambiziosi proclami di inizio anno ci troviamo con una Rossa passata da seconda a quarta-quinta forza del campionato. Siamo di fronte a un azzardo tecnico, scelte sbagliate o alla mancanza di un direttore tecnico?

«Quando si decide di partire con un progetto nuovo si debbono avere le idee molto chiare su quali sono gli obbiettivi da raggiungere. Vasseur ha dichiarato che la vettura di quest’anno ha mantenuto pochissimi componenti di quella precedente. Però non basta cambiare i componenti, bisogna avere una direttiva tecnica molto precisa. Per quello che si sa, sull’organizzazione tecnica della Scuderia, che conta su una base molto ampia, in linea con gli altri team, ci sono due responsabilità tecniche apicali: Loic Serra per il telaio ed Enrico Gualtieri per i motori. Non ci sono notizie su chi occupi la posizione del Direttore Tecnico, cioè quello che gestisce la responsabilità complessiva del progetto mediando le necessità telaistiche, con quelle del propulsore. Assumo quindi che l’attuale responsabilità tecnica sia ugualmente nelle mani di Fred Vasseur. Del quale si conosce una buona esperienza gestionale di squadre, ma non risulta una vera esperienza nella progettazione di un veicolo di Formula 1. E questo per me è oggettivamente un punto debole».



In una delle sue ultime interviste prima della sua scomparsa, due mesi fa, Eddie Jordan accusava gli attuali team di affidarsi troppo ai computer e non all’esperienza di tecnici che si erano fatti le ossa sul campo nelle categorie cadette. Cosa ne pensa?

«Eddie Jordan ha gestito fino alla sua recente dipartita un sito dove commentava i fatti della Formula 1 attuale, con ragionamenti che io ho sempre condiviso. La gestione del progetto di Formula 1 richiede notevoli competenze teoriche, grandi abilità di servirsi dei metodi di calcolo e simulazione, cosa che in Ferrari certamente hanno, inoltre c’è bisogno una grande capacità di coordinamento e di carisma nella gestione tecnica. Visto come stanno andando le cose in Ferrari l’impressione è che manchi l’esperienza e la pratica della messa a punto in pista, un’attività che collega progettazione, sviluppo e reattività decisionale durante la gara. Abilità, che viene solamente da una gavetta, non soltanto teorica».