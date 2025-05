Domenicali, presente Ferrari e futuro Antonelli: "In F1 le cose cambiano in fretta"

Il ceo della Formula 1, Stefano Domenicali ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel weekend del Gran Premio di Imola e sono tanti i temi toccati. Parte dalla prima gara in casa del talento azzurro della Mercedes, Kimi Antonelli: "E' bello avere un pilota italiano qui ad Imola, ma non dimentichiamo che ha solo 18 anni e non dobbiamo mettergli pressioni. Sono sicuro però che Kimi sarà protagonista dello sport italiano anche in futuro".