Magicmotorsport entra in due nuovi mercati automotive

TORINO - Magicmotorsport, l'azienda con sede a Partinico, in provincia di Palermo, eccellenza siciliana nel settore della meccatronica, fa il suo ingresso in due nuovi mercati: le stazioni di ricarica dell'aria condizionata per auto e i banchi prova potenza per le moto sportive. L'annuncio è stato fatto oggi dal Ceo di Magicmotorsport, Bogdan Skutkiewicz, all'apertura della fiera Autopromotec 2025 di Bologna, la principale manifestazione europea dedicata alle attrezzature e al postvendita automobilistico. Già affermata nel mercato dei banchi prova ad alta tecnologia per auto sportive, adesso arrivano Dynomag Bike, un banco pensato per moto ad alte prestazioni, squadre corsa, officine specializzate e centri diagnostici e la stazione di ricarica dei gas refrigeranti per auto "Prima" della linea Fryon. Magicmotorsport si è fatta notare sul mercato nazionale e internazionale per lo sviluppo di soluzioni hardware e software per il settore automotive. E' stata fondata 20 anni fa dai fratelli Skutkiewicz. Ha un fatturato di oltre 20 milioni di euro, in crescita del 74% tra il 2020 e il 2024, 140 dipendenti e filiali operative in Polonia, Spagna, Stati Uniti e Cina. «Siamo diventati ormai un punto di riferimento per il settore della riprogrammazione e riparazione di veicoli e per la misurazione delle loro performance attraverso i banchi prova potenza - dice Skutkiewicz - Possiamo contare su 50 mila clienti nel mondo e 130 distributori che rappresentano la rete di vendita. Abbiamo costruito una sede all'avanguardia nell'area artigianale di Partinico, puntiamo sui talenti e sul rientro in Sicilia di tanti giovani che erano emigrati per lavoro».