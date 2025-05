Marini, che paura: brutta caduta alla 8 ore di Suzuka per il fratello di Rossi

SUZUKA (Giappone) - Luca Marini ha subito una brutta caduta durante i test per la 8 Ore di Suzuka e rimarrà in Giappone in osservazione. La notizia arriva dalla Honda HRC, per la quale corre il fratello di Valentino Rossi. Dopo il GP di Gran Bretagna, Marini si è trasferito al circuito di Suzuka per un primo test sulla CBR1000RR-R SP. Dopo aver completato con successo la prima giornata, il pilota italiano ha iniziato la seconda giornata del suo programma, incappando in una caduta dalle gravi conseguenze.