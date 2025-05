Hamilton, clamoroso team radio: la dura frase sulla Ferrari

BARCELLONA (Spagna) - Il secondo posto a Montecarlo ha portato la Ferrari a rilanciarsi con Charles Leclerc , ma nel weekend appena iniziato a Barcellona restano le difficoltà in casa della Rossa con Lewis Hamilton . Sul circuito di Montmelò, il pilota britannico ha chiuso terzo dietro a Norris e Verstappen le prime libere, ma nella seconda sessione il rendimento ha deluso il sette volte campione del mondo.

Hamilton: "Macchina inguidabile"

Fuori dalla top ten, 11° posto e staccato di oltre 7 decimi dalla vetta conquistata da Piastri, Hamilton ha voluto comunicare tutto il suo disappunto via radio con il muretto box. Netto e diretto, come successo più di una volta in questo avvio di stagione, Lewis sentenzia: "La macchina è inguidabile".

