Piastri in pole, tracollo Ferrari a Barcellona: Antonelli 6° separa Hamilton e Leclerc

Le parole di Piastri

"Sono molto contento, è stato un buon weekend, abbiamo faticato nelle libere ma in serata ieri abbiamo trovato il passo. La macchina è stata incredibile, abbiamo fatto un gran lavoro, grazie al team. 12 mesi fa avevo fatto un po’ schifo qui. Sono migliorato parecchio nella curva 1, poi un paio di altri punti, non so se ho fatto meglio ma nella prima parte del giro ho fatto bene tenendo duro nel secondo. Non è stato un giro perfetto ma sono molto contento. Sono contento di partire in pole, domani dovrò partire molto bene", le parole di Oscar Piastri ai microfoni di Sky Sport, dove sono intervenuti anche Norris, Verstappen, Leclerc e Vasseur...