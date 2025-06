La Ducati accende il sorriso a Bagnaia: forcellone e aerodinamica nuovi

Il colpo finale di Maverick Vinales, proprio all’ultimo giro della sua giornata, ha tolto a Marco Bezzecchi e all’Aprilia la piccola gioia di un primato in classifica. Poco male, i test non assegnano punti e la graduatoria non dice necessariamente la verità sui valori delle novità provate. Basti pensare a Pecco Bagnaia, decisamente più sereno di quanto non possa suggerire la nona posizione finale nella giornata di prove ad Ara