Antonelli, ecco il primo podio! Russell vince a Montreal, delusione Ferrari

MONTREAL (Canada) - In una gara totalmente dominata alle strategie è George Russell a vincere il gran premio di Montreal precedendo Max Versatappen ed il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli che riporta l'Italia sul podio canadese 25 anni dopo l'ultima volta (Fisichella) diventando il 29° italiano a podio nella storia della F1. Per la prima volta in stagione giù dal podio la McLaren con Oscar Piastri 4° e Lando Norris ritirato dopo un incidente proprio con il compagno. Mentre altra domenica da dimenticare per le Ferrari con Charles Leclerc 5° e Lewis Hamilton 6° anonimo con anche problemi alla macchina causa "incidente con una marmotta".