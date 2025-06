Coletta, la Ferrari che domina: il manager che fa volare l'Hypercar e che piace a Elkann

Per la Rossa si tratta quindi della dodicesima vittoria nell’ambita gara transalpina, andando a ripercorrere gli Anni Sessanta, quando il Cavallino si impose in ben sei edizioni di fila tra il 1960 e il 1965. Nella stagione del WEC, a Maranello si è sempre vinto nelle quattro prove fin qui disputate, rafforzando la leadership del campionato costruttori (202 punti e un margine di 111 lunghezze sulla Toyota) e della classifica iridata piloti con Pier Guidi-Calado-Giovinazzi in testa a quota 105 punti, a precedere gli altri due equipaggi ferraristi: Ye-Kubica-Hanson secondi con 89 e Fuoco-Molina-Nielsen terzi con 81.

In tutto questo, nel FIA World Cup for Hypercar Team, riservata alle squadre indipendenti, AF Corse svetta con 138 punti. In altre parole, una vera e propria egemonia. Prossima occasione per estenderla il 13 luglio alla 6 Ore di San Paolo, in Brasile.