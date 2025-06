"State zitti": Tardozzi furioso coi tifosi Ducati per colpa di...Marquez

MUGELLO - Marc Marquez continua il suo dominio in questo mondiale aggiudicandosi la gara sprint (8° successo al sabato in questa stagione) del gran premio del Mugello battendo il fratello Alex ed il compagno Pecco Bagnaia. Malgrado, parole sue, il rapporto con i tifosi italiani stia migliorando c'è ancora qualcuno che non riconosce il talento del pilota spagnolo e che nonostante la divisa rossa delle Ducati non si risparmia da beceri fischi.