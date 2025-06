Marquez sbotta contro i fischi del Mugello e attacca: "Non sono veri tifosi"

MUGELLO - Marc Marquez ha dominato il weekend del Mugello con pole position (record della pista), gara sprint e gara lunga della domenica per il 5° successo stagionale (su 8 gare). Il pilota della Ducati ufficiale in conferenza stampa, alla domanda sui fischi ricevuti sia sabato che domenica, ha commentato: "Questa è una cosa che noi non possiamo controllare. Ma questo è uno sport e se sei un vero appassionato di moto devi fare il tifo per il tuo pilota preferito. Puoi cantare ‘Pecco, Pecco', ed è bello. Mi piace. Ma quelle persone che mi fischiano o fischiano Alex per il suo cognome o la bandiera spagnola perché sono spagnolo, beh, non ha senso. Loro non sono veri tifosi della MotoGP".