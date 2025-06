Leclerc in prima fila al GP d'Austria: pole a Norris, Hamilton 4°

Spielberg bei Knittelfeld (Austria) - Lando Norris su McLaren partirà in pole position nel gran premio d'Austria , undicesima prova del Mondiale di Formula 1. In prima fila al suo fianco ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari. Seconda fila in fotocopia, col terzo posto di Oscar Piastri con la McLaren e il quarto di Lewis Hamilton . Terza fila per George Russell con la Mercedes e Max Verstappen. con la Red Bull. Il sesto tempo, e la terza fila accanto a Russell, è stato fatto segnare da Liam Lawson, che ha preceduto di tre millesimi Verstappen. In quarta fila, al fianco dell'olandese campione del mondo in carica partirà Gabriel Bortoleto con la Sauber. Nono tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, che dividerà la quinta fila con Pierre Gasly (Alpine).

Le qualifiche

Le McLaren hanno dominato tutte e tre le sessioni di qualifiche, con Norris sempre autore del miglior tempo e che ha chiuso in 1:03.971, oltre mezzo secondo più veloce di tutti gli altri. Leclerc è stato capace di strappare la prima fila a Piastri, che all'ultimo è stato frenato da una bandiera gialla per un testacoda di Gasly. Tra i primi cinque ad essere eliminati, in Q1, era stato il pilota della Red Bull Yuki Tsunoda, con la squadra austriaca che ha ottenuto il peggior risultato della storia nelle qualifiche sul proprio circuito. Oltre al giapponese, stop immediato per Lance Stroll con l'Aston Martin, Carlos Sainz con la Williams e anche per Esteban Ocon (Haas) e Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Nella Q2 - interrotta con bandiera rossa per un incendio dell'erba a lato pista e per eliminare della ghiaia finita sull'asfalto - si sono fermati Fernando Alonso, con la seconda Aston Martin, Alexander Albon (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine) e Oliver Bearman (Haas). Per 76 millesimi, ha agguantato la Q3 Antonelli, a discapito dello spagnolo.