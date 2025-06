Marc Marquez implacabile anche ad Assen, Alex va ko. Bagnaia a podio

ASSEN (Olanda) - Marc Marquez impalcabile anche ad Assen! Lo spagnolo della Ducati ufficiale si porta a casa il 6° successo della domenica (68° in carriera raggiungendo Agostini) piegando la resistenza di un gran Marco Bezzecchi (Aprilia) e scavando un solco profondo nella lotta al titolo. Ottimo podio di Francesco Bagnaia.

Avvio di gara che vede Bagnaia prendere la testa davanti ai fratelli Marquez ma dopo 5 giri Marc va al comando e Alex, che era in lotta per il 4° posto con Acosta, cade in un contatto di gara procurandosi anche una frattura alla mano (frattura scomposta del 2° metacarpo). Al giro 9 Bezzecchi sferra l'attacco a Bagnaia per mettersi all'inseguimento di Marc con Pecco superato anche da Acosta. A metà gara Marc tiene a distanza Bezzecchi mentre Bagnania si riaccende, sfrutta le difficoltà di Acosta e si riprende il 3° posto. La gara vive sui 2/3 decimi di distacco tra l'8 volte campione del mondo e l'italiano dell'Aprilia bravo ad avvicinarsi ma mai abbastanza per poter pensare ad un attacco allo spagnolo. Al penultimo giro Marc decide che è il momento, sforna un gran giro mette 7 decimi tra lui e Bezzecchi e vola a vincere anche in Olanda.