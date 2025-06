Verstappen, Antonelli lo sbatte fuori: dalla furia alle scuse, la scena incredibile

SPIELBERG (Austria) - È durata pochissimi metri la gara di Andrea Kimi Antonelli nel gran premio d'Austria. Il pilota italiano, che scattava dalla nona casella, è stato protagonista del più classico degli strike sol che tra le "vittime" ce ne è stata una di lusso. Infatti alla curva 4 Antonelli sbaglia totalmente la staccata: "Ho bloccato il freno" andando a colpire l'idolo di casa (Red Bull è austriaca) Max Verstappen che subito dopo l'impatto ha esclamato: "Sono fuori. Sono stato colpito come un matto. Fottuti idioti!". Nello "strike" sono riusciti a salvarsi Bortoleto e Lawson ma non il campione del mondo costretto al ritiro. Sceso dalla macchina Verstappen ha salutato i tifosi, si è diretto verso Antonelli (visibilmente desolato e deluso) ascoltando le sue spiegazioni e comprendendo pacificamente l'accaduto. Per l'olandese un durissimo colpo in ottica mondiale.