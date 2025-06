Norris-Piastri, è dominio McLaren in Austria. Le posizioni di Leclerc e Hamilton

SPIELBERG (Austria) - Lando Norris rispetta il pronostico e vince in scioltezza il gran premio d'Austria (7° successo in carriera) precedendo il compagno Oscar Piastri e le due Ferrari con Charles Leclerc al suo terzo podio stagionale. Max Verstappen ko dopo metà giro.

Partenza posticipata di 15 minuti perché Carlos Sainz rimane piantato in griglia di partenza costretto subito al ritiro. Si parte ed è caos: Leclerc viene superato da Piastri, aiutato da Norris che ha rallentato il ferrarista, e Verstappen dice addio alla gara alla curva 4 causa strike da parte di Andrea Antonelli costretto anche lui al ritiro con Safety Car dentro. Si riparte e la gara finisce. Infatti i due McLaren fanno il vuoto con le Ferrari terza e quarta in tranquillità, unico momento di suspance al 20° giro quando Piastri a momenti tocca Norris in un tentativo di disturbo. I "Papaya" decidono di chiamare il britannico ai box e successivamente l'australiano per "dividerli", infatti dopo i pit-stop il gap tra i due è oltre i 5". Gara in ghiaccio se non fosse che nel finale Piastri recupera secondi a Norris arrivandogli a 1.7 con 8 giri da percorrere ma nulla di più. Da sottolineare la grande gara di Gabriele Bortoleto che chiude 8° conquistando i primi punti in carriera.