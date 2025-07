Verstappen, rivoluzione F1: via dalla Red Bull, si va verso il sì alla Mercedes

Il campione del mondo in carica di Formula 1, Max Verstappen , potrebbe cambiare scuderia: l’olandese, che ha un contratto con la Red Bull fino al 2028, avrebbe accettato l’offerta presentatagli da Toto Wolff . Per l’accelerata finale, però, manca ancora il sì definitivo del board della Mercedes che, vista la rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione, potrebbero comunque disporre, a prescindere dai piloti, della vettura migliore in griglia.

Verstappen-Mercedes: ritorno di fiamma

Quello di Toto Wolff nei confronti di Max Verstappen è un corteggiamento che dura da tantissimo tempo, da oltre 10 anni: nell'ormai lontano 2014, infatti, l’attuale Team Principal della scuderia tedesca aveva fatto di tutto per portare l'olandese, alla prima stagione in monoposto in F3 Europea, all'interno dell'Academy Mercedes in vista di un suo futuro in Formula 1. Helmut Marko e la Red Bull, però, misero sul piatto una proposta più allettante: entrata nell’Academy e un sedile certo per la stagione successiva. Da qui, dunque, l’inizio del binomio che ha portato il pilota olandese a vincere gli ultimi quattro titoli piloti con la casa austriaca.

Dove andrebbe Russell in caso di addio alla Mercedes

L’eventuale approdo di Verstappen in Mercedes darebbe il via al domino nel mercato piloti. Il classe ’97 andrebbe a prendere il posto di George Russell e affiancherebbe il 18enne bolognese Kimi Antonelli. Dall’altro lato, l’inglese potrebbe andare a sostituire proprio il campione del mondo in carica alla Red Bull oppure approdare all’Aston Martin.