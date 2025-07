Wolff al fianco di Vasseur: "La Ferrari non troverà nessuno di meglio". E quel paragone con Todt...

I miglioramenti mostrati nel GP d'Asutria dalla SF-25 , con il terzo posto di Leclerc e il quarto di Hamilton , non placano le voci sul futuro di Frederic Vasseur in rosso. Per il team principal il 2026 alla guida del team del Cavallino rampante è ancora tutto da decidere, con la presidenza che non ha né confermato né smentito la possibilità di permanenza o di addio con l'ingegnere francese. Sulla questione è intervenuto Toto Wolff , team prinicpal della Mercedes, che nel pieno della trattativa per assicurasi Max Verstappen ha avuto il tempo di tendere una mano nei confronti di Vasseur .

Wolff e il paragone con Jean Todt

Wolff ha parlato così: "In F1 non si può 'comprare' il tempo. È necessario dare a chi gestisce la possibilità di far quadrare le cose. Se non sbaglio, Jean Todt arrivò in Ferrari nel 1993 e vinse il titolo nel 2000. Ci mise 8 anni. Funziona così. La F1 è uno sport di cicli. Guardate noi, per esempio. Non mi piace essere alla terza stagione consecutiva fuori dalla lotta per il Mondiale. Ma non ci sentiamo inutili. Viviamo comunque dei buoni weekend. Vinciamo gare. Ma, quando le cose non vanno bene, nessuno punta il dito contro la dirigenza per dire se stia facendo, o meno, un buon lavoro".

Wolff su Vasseur: "In Italia funziona così"

E infine: "Vasseur è perfettamente conscio del fatto che, in Italia, è come se stesse allenando la nazionale. È costantemente sotto esame da parte dei media. Deve farci il callo. Perché, se vince, è Gesù Cristo. Ma se perde... è uno sfigato. In Italia funziona così, ed è fantastico. C'è enorme passione e bisogna entrarci. E forse c'è anche da imparare qualcosa. Ma gli deve essere data la fiducia per guidare il team. Non troveranno nessuno di meglio".