Silverstone, Ferrari amara: Hamilton ci crede ma la pole è di Verstappen davanti alle McLaren

LONDRA (Inghilterra) - La McLaren dovrà rinviare per l'anno prossimo l'appuntamento con la pole position (che manca dal 2008!) perché un fenomenale Max Verstappen ha beffato i due Papaya all'ultimo giro per mettersi davanti a tutti per la pole numero 44 in carriera, amarezza in casa Ferrari.

Subito un gran spavento in casa Ferrari perché Hamilton accede al Q2 con il 14° tempo! Superato lo spavento le Ferrari si mettono 1-2 al termine del Q2 dove, tranne Tsunoda, tutti i big sono presenti. Primo giro lanciato del Q3 ed è Piastri a mettersi davanti a tutti con un super 1:24.995 con Hamilton secondo e Leclerc quarto dietro a Norris. Ultimo tentativo dove Max Verstappen piazza un giro mostruoso da 1:24.892 infrangendo i sogni di prima fila Papaya! Russell si mette 4° mentre grande amarezza per le due rosse perché all'ultimo tentativo sia Hamilton che Leclerc hanno commesso dei piccoli errori che sono costati caro, solo i due ferraristi non si sono migliorati all'ultimo tentativo. Da sottolineare la gran qualifica di Olivier Bearman 8° che però dovrà scontare 10 posizioni di penalità causa follia nelle FP3.