Marc Marquez torna re al Sachsenring! Podio per Bagnaia, caduta per Bezzecchi

DRESDA (Germania) - Marc Marquez fa il vuoto, torna a dominare nel suo Sachsenring (12° successo in carriera sul circuito tedesco), firma il 7° successo stagionale e allunga ulteriormente nella classifica iridata. Alle spalle dello spagnolo uno stoico Alex Marquez con Pecco Bagnaia 3° che ringraziano i ritiri di Di Giannantonio e Bezzecchi.

Marc parte bene, non sbaglia la prima staccata, scava subito un mini solco e saluta la compagnia. La gara si movimenta alle spalle dello spagnolo perché Di Giannantonio si mette 2° inseguito da Bezzecchi con Alex Marquez 4° in agguanto e Pecco Bagnaia più staccato. A 12 giri dalla fine primo colpo di scena con Di Giannantonio che cade a curva 1 mentre stava difendendo il 2° posto e a 9 giri è Bezzecchi, sempre nello stesso punto, perde l'anteriore dicendo addio la gara e al podio! In tutto questo alle spalle di Marc Marquez si ricompone il solito duo composto dal fratello Alex e Bagnaia. Da sottolineare i 10 ritiri con soli 10 piloti al traguardo con il rientrante Luca Marini ottimo 6°.