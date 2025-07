Martin-Aprilia, avanti anche nel 2026: "Battaglia legale troppo lunga"

BRNO (Rep.Ceca) - La telenovela che vede coinvolti Aprilia e Jorge Martin potrebbe essere arrivata alla conclusione. Il campione del mondo in carica farà il suo rientro questo weekend a Brno dopo aver recuperato al brutto incidente avvenuto in Qatar ed aver ottenuto l'ok dei medici. In tutto questo l'agente Albert Valera ha rilasciato un'intervista al portale Speedweek.com facendo il punto della situazione tra il suo cliente e la casa di Noale dopo mesi di stallo sul futuro: infatti Martin ed il suo agente avevano comunicato la volontà di uscire dal contratto (sfruttando una clausola sul contratto) con Aprilia per cercare un'altra sistemazione per la prossima stagione. Una decisione non gradita alla casa italiana che avrebbe promesso battaglia legale per difendersi.