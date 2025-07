Bagnaia in pole a Brno, la prima in stagione. Marquez insegue ma scivola nel finale delle qualifiche

BRNO (Repubblica Ceca) - Francesco Bagnaia conquista la prima pole position della stagione e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Repubblica Ceca, sul circuito di Brno, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP . 1'52"303 il tempo del numero 63, che precede di 0"219 Marc Marquez . Scivolato a poche curve dal termine dell'ultimo time attack il leader del Mondiale, che ha mancato l'assalto finale al compagno di squadra. Completa la prima fila il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Joan Mir (Honda) e Alex Fernandez (Aprilia). Seguono Acosta (Ktm) , Alex Marquez (Ducati), Zarco (Honda), Miller (Yamaha), Bastianini (Ktm) e il campione del mondo in carica Jorge Martin (Aprilia) , tornato in pista in questo weekend.

Le parole di Bagnaia

Record della pista per Pecco, alla sua pole numero 25 in top-class. Il pilota italiano non andava in pole da Barcellona 2024, un’attesa di 245 giorni. "Essere in pole è bello. Fare la Q1 è stato un piccolo vantaggio perché ho capito come guidare nel giro secco. Il tempo in Q2 mi è piaciuto molto, sono riuscito ad uscire in un momento perfetto. Sono molto contento di essere riuscito a dare una pole al team. Abbiamo agito sul posteriore durante il Q2 e continueremo in quella direzione, anche se le gomme si consumano molto", queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Francesco Bagnaia. Alle 15 la gara Sprint.

MotoGP, la classifica piloti