Hamilton, disastro e furia: “Prima volta in carriera, è tutto così frustrante”

SPA (Belgio) - Le qualifiche Sprint nel GP del Belgio lasciano un sapore diverso in bocca ai due piloti Ferrari : Lewis Hamilton subito fuori nel Q1 dopo un testacoda partirà 18°, chiude quarto Charles Leclerc che riesce a restare in lotta fino all'ultimo guadagnando la seconda fila. Impressionante Oscar Piastri che si prende la pole position firmando il record della pista grazie ad una super McLaren. L'australiano leader del mondiale stampa un 1'40"510 abbassando il tempo firmato prima dal compagno di squadra Lando Norris (3°) e poi dal solito Max Verstappen (2°) che con la RedBull sembra essere l'unico in grado di tenere testa allo strapotere papaya.

La Top Ten

Tanti 'big' nelle retrovie insieme ad Hamilton con la delusione maggiore per le Mercedes: Russell 13° e Antonelli addirittura ultimo. Completano la top 10 Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).Domani mattina appuntamento alle 12 con la sprint race, mentre alle 16 ci saranno le qualifiche per la gara di domenica. Ma resta alta la frustrazione in casa Ferrari con Hamilton che ha parlato subito dopo la cocente eliminazione che non gli ha permesso di partecipare agli altri due turni di qualifica. Queste le parole del campione britannico.

La frustrazione di Hamilton

"Ho avuto un bloccaggio al posteriore, credo che sia la prima volta che mi capita nella mia carriera. E' stata una delusione, la macchina non è andata alla grande. C'è una giornata per lavorare: cercheremo di fare qualcosa, ma è estremamente frustrante trovarsi in questa situazione. Speriamo di far meglio domani". Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton, ai microfoni di Sky Sport.

