Verstappen, la Sprint di Spa ha il suo re. Leclerc ai piedi del podio, disastro Hamilton

SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) - Max Verstappen si aggiudica la terza gara sprint della stagione domando le due McLaren con una prestazione monumentale. Il campione del mondo sfrutta al meglio il compromesso di assetto (molto scarico) della sua Red Bull impedendo ad Oscar Piastri di attaccarlo. Giù dal podio Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton chiude al 16° posto molto frustrato per la difficoltà alla guida lamentando l'assenza del poteriore. Partenza regolare con Verstappen e Leclerc che sfruttano la scia di Kemmel e a Les Combes le due McLaren: il campione del mondo si prende la testa ed il monegasco il 3° posto. Al 4° giro Norris si riprende il 3° posto ai danni di Leclerc mentre Piastri fatica ad agganciare Max bravissimo a mettere quei decimi preziosi alla Source per impedire all'australiano l'attacco su Kemmel. A 4 giri dalla fine primo piccolo errore di Verstappen che, però, resiste ancora agli attacchi di Piastri in quello che è stato l'ultimo sussulto di una sprint senza emozioni. Alle 16:00 le qualifiche in vista della gara di domenica che potrebbe essere sotto la pioggia.

Spa, la Top 10 della gara sprint

1) M.Verstappen (Red Bull)

2) O.Piastri (McLaren)

3) L.Norris (McLaren)

4) C.Leclerc (Ferrari)

5) E.Ocon (Haas)

6) C.Sainz (Williams)

7) O.Bearman (Haas)

8) I.Hadjar (VCARB)

9) G.Bortoleto (Sauber)

10) L.Lawson (VCARB)

Verstappen: "Giocato al gatto con il topo con le McLaren"

Le parole del fuoriclasse olandese: "Ha funzionato alla grande. Era l'unico modo per avere la meglio, e poi ce l'abbiamo fatta. Sapevo che sarebbe stato difficile tenerli dietro, e con il Drs e l'utilizzo della batteria stavamo giocando al gatto e al topo - aggiunge - Non potevo permettermi troppi errori ed è stato un ottimo risultato tenere dietro delle auto più veloci, quindi devi guidare oltre il limite. Ho fatto 15 giri di qualifica".

Piastri: "Non avevo abbastanza velocità in rettilineo all'inizio e nemmeno per i successivi 15 giri ma comunque è un buon risultato, punti buoni, anche se sono un po' frustrato di non essere riuscito a superarlo. Domani la situazione si presenta piuttosto brutta, il che significa che non bisogna togliere troppo alettone, ma non voglio ripetere lo sprint. Vedremo cosa possiamo fare".

Mentre Norris: "Non è successo molto oggi, un po' di divertimento all'inizio con la lotta con Charles. La Red Bull era troppo veloce in rettilineo. Forse dovremmo apportare qualche modifica in qualifica, non so".