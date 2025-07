Norris beffa Piastri per la pole a Spa. Leclerc c'è, incubo Hamilton

SPA-FRANCORSCHAMPS (Belgio) - Lando Norris si prende la pole position del gran premio del Belgio battendo il compagno di squadra Oscar Piastri con un ottimo Charles Leclerc terzo, incubo per ancora per Lewis Hamilton.

Le qualifiche iniziano subito colpo di scena in Q1 perché, come nelle qualifiche sprint, Kimi Antonelli (18°) e Lewis Hamilton non riescono ad accedere al Q2 con il britannico che aveva registrato il 7° tempo ma cancellato per track limits a Raidillon, P16 per il britannico. Gli altri big entrano nel Q3 dove al primo colpo è Norris a mettersi davanti a Piastri con il tempo di 1:40.562, saccato di 5 decimi Verstappen al 3° posto con Leclerc 4°. Ultimo tentativo dove Leclerc beffa Verstappen (reo di un brutto errore ad inizio giro) mentre per 85 millesimi Norris difende la pole da Piastri.