Leclerc a podio, che bella rimonta di Hamilton a Spa. Trionfa Piastri

SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) - Oscar Piastri torna a vincere e lo fa nella gara del Belgio battendo il compagno di squadra Lando Norris, chiude il podio Charles Leclerc mentre ruggito per Lewis Hamilton 7° al traguardo dopo essere partito dalla pit-lane. Grazie al 6° successo stagionale Piastri si porta a +16 su Norris (266 a 250).

Dopo un'ora e 20 di attesa (causa forte pioggia) e 4 giri dietro la safety car la gara prende il via con la modalità "rolling" dove Piastri ne approfitta e passa subito Norris prendendosi la testa della gara. La pista si asciuga velocemente e al 12° giro la Ferrari chiama dentro Hamilton dando il via al valzer dei pit stop che vedono il britannico salire fino al 7° posto, il tutto con Leclerc sempre davanti a Verstappen. La gara si stabilizza: Piastri mette 9" tra lui ed il compagno, Charles, sfruttando il minor carico aerodinamico, tiene a bada Verstappen che come Hamilton soffre il troppo carico e non riesce ad attaccare Albon. A 4 giri dalla fine i piloti segnalano qualche goccia di pioggia con Norris che dimezza il suo gap (sfruttando la gomma dura) da Piastri portandosi a 4" ma l'inglese paga i troppi errori in rimonta che gli sono costati caro.