Leclerc: "Speriamo di mettere pressione alla McLaren". Hamilton: "Punti importanti"

Vasseur: "Siamo la seconda forza"

Il team principal ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un ottimo weekend, specialmente considerando il recupero dopo una prima giornata complicata. Oggi avevamo un buon passo e sono convinto che in una gara normale a basso carico saremmo potuti andare meglio. Metà piloti vorrebbero partire subito e l’altra metà preferirebbe aspettare. La sicurezza viene prima di tutto, e con la visibilità ridotta credo sia stata la scelta giusta. Non mi prendo mai a male per queste decisioni - conclude - Penso che siamo la seconda forza davanti a Red Bull per pochi millesimi. La lotta con Max Verstappen e il suo team sarà serrata fino alla fine della stagione. Per quanto riguarda McLaren, ogni gara penso di poterli battere. Ora dobbiamo continuare a ottimizzare il pacchetto nuovo per guadagnare terreno già dal venerdì. Budapest si addice molto alla nostra macchina, quindi spingiamo per continuare a migliorare”.