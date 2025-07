Hamilton-Ferrari, è sotto gli occhi di tutti: solo due piloti peggio di Lewis

Torino - Premessa doverosa: non aderiamo al gioco tanto in voga di questi tempi, sparare ovvero sulla croce rossa . Ma le difficoltà di Lewis Hamilton in Ferrari sono evidenti, sotto gli occhi di tutti . Certificate dai numeri e in primis dall’umore del campione inglese e dalla sua, questa sì una sorpresa clamorosa, perdita di lucidità in un settore che per anni ha dominato: la comunicazione. Non a caso Fred Vasseur dopo la seconda qualifica flop a Spa, le scuse a tifosi e squadra, ma anche gli sbarellamenti sulla diversità di trattamento con Charles Leclerc e le esternazioni sui dossier redatti per cambiare la Ferrari, aveva consigliato pubblicamente ad Hamilton "di stare tranquillo". La reazione di pancia e classe, orgoglio se vogliamo, che domenica ha prodotto quella grande rimonta può essere un punto di svolta (anche tecnica della SF-25) ma non copre la sostanza, anche perché è frutto pure di un grande lavoro di squadra e strategia del muretto rosso (7 posizioni recuperate con il pit-stop anticipato), non a caso riconosciuto via radio dallo stesso Lewis con il suo ingegner e Riccardo Adami . E la sostanza, secondo noi, è che Hamilton patisce il confronto con Leclerc.

Hamilton all'ombra di Leclerc

Dopo le prime difficoltà in Mercedes con George Russell, adesso Lewis si trova (per la prima volta in carriera) nettamente e quasi sistematicamente battuto dal compagno di squadra. Escludendo le Sprint (per altro l’unica gioia rossa di Lewis, con la pole e la vittoria in Cina prima dell’onta della doppia squalifica della gara per consumo del fondo), il conteggio a favore di Charles è di 9-4 in qualifica (Lewis davanti in Cina, Spagna, Canada e a Silverstone ma mai nelle prime due file, a fronte delle tre prime del monegasco) e di addirittura 11-2 in gara, con finanche differenze di posizione molto sostanziali. Leclerc con Spa è arrivato a quota cinque podi stagionali, Hamilton non è mai andato oltre il quarto posto (a Imola a Silverstone, dove ha preceduto il compagno, e in Austria). E la sua astinenza dal podio (record per lui) dura da 15 gare: le ultime due in Mercedes l’anno scorso e le prime 13 della prima stagione in rosso.

Hamilton: solo 2 peggio di lui

Solo due piloti hanno fatto peggio di lui, in epoche per altro condizionate da una profonda crisi tecnica a Maranello:18 gare per Didier Pironi tra Long Beach 1981 e Imola 1982 (il GP della rottura con Gilles Villeneuve) e 14 (tutte quelle del 1992) per Ivan Capelli, che ora ne commenta le prestazioni su Sky. E che Lewis potrebbe raggiungere in questa statistica molto poco fortunata già domenica a Budapest. Quella che potrebbe forse essere l’ultima (o quanto meno la più ghiotta) vera occasione di vittoria per la Ferrari, perché si corre su una pista adatta alla SF-25 (molto lenta, come Montecarlo). Macchina che Hamilton sta cominciando a capire e che ha subito beneficiato della nuova sospensione introdotta a Spa nonostante le difficoltà di un weekend Sprint.