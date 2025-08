Elkann e il segreto Ferrari: "Solo in un modo possiamo fare grandi cose". E su Vasseur…

" In Ferrari non è l'individuo a essere determinante, ma l'insieme di tanti che, a modo loro, sono tutti straordinari . E solo quando si è in grado di lavorare bene assieme, essere coordinati e coesi, allora è lì che si fanno grandi cose " - ha spiegato il presidente della Ferrari John Elkann nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Sky . Un mantra da scrivere su tutte le pareti di Maranello per cercare un riscatto di squadra. Il numero uno della rossa ha parlato anche del rinnovo del team principal Frederic Vasseu r e dell'unità della scuderia in vista della seconda parte di stagione e del futuro.

Elkann esalta Vasseur e parla del futuro Ferrari

"Frederic ha guidato la Ferrari e le ha permesso di progredire in questi anni. Siamo arrivati secondi e vicini al titolo Mondiale, quest'anno siamo secondi. Quando si sta progredendo è importante rafforzarsi. L'idea di continuare con Frederic è proprio quella di continuare a lavorare e progredire. Questo è lo spirito. Quando si ha una dinamica di miglioramento è molto importante non solo dare la stabilità, ma anche la fiducia per poter fare di più" - ha spiegato Elkann.

Il presidente ha poi proseguito: "Come valuto la prima parte di stagione? Indubbiamente la prima parte della stagione è stata complicata, ma è importante cercare di capire in cosa si può migliorare. Sono convinto che questi insegnamenti siano importanti, soprattutto perché in Ferrari non è l'individuo a essere determinante, ma l'insieme di tanti individui che, a modo loro, sono tutti straordinari. E solo quando si è in grado di lavorare bene assieme, essere coordinati e coesi, allora lì si fanno grandi cose. Questo lo abbiamo dimostrato nella nostra storia, ma anche recentemente con la vittoria di Le Mans. La parte più importante è il non perdere mai la voglia di vincere, che deve essere una costante. Questo si deve tradurre, in maniera molto pratica, nel fare in modo che delle persone straordinarie come quelle che lavorano in Ferrari, dai meccanici agli ingegneri, ai nostri piloti, i dirigenti e il team principal, abbiano la consapevolezza di come insieme possano fare molto di più di quello che possono fare individualmente".